Блогер рассказал, как заместитель председателя ГУНП Шевцов ставит "эксперименты" на СМИ

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции Евгений Шевцов и его жена Елена Дегрик причастны к махинациям с ключами доступа к государственным реестрам.

Об этом в своем блоге пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Ссылаясь на расследование СМИ, он заявил, что Шевцов и Дегрик осуществляют махинации с государственными реестрами.

"Они рассылали частным нотариусам письма с вирусной программой - якобы от имени Минюста. Это позволило им фактически управлять компьютерами нотариусов, например, получить доступ к файлам, электронной почты, учетных записей и тому подобное. Специальная программа делала даже скриншоты экранов. Именно таким образом Шевцов и Дегрик смогли добраться до файлов с сертификатами ключей доступа в Государственные реестры, используя пароли доступа этих нотариусов. Это им было нужно для того, чтобы снять арест с имущества, ранее арестованного судом. Правда, в июне 2018 Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры снова арестовал состояние супругов", - отметил блогер.

По его словам, семья Шевцова-Дегрик имеет большое состояние, причем, судя по декларации Шевцова, почти все имущество записано на жену. Голобуцкий подчеркнул, что в свое время этим интересовалась и внутренняя комиссия ГБР, в конкурсе к которому участвовал Шевцов.

"Его фамилия была в списке победителей у конкурсной комиссии. Но все же членов комиссии что-то смутило. В частности, достаток супругов Шевцовых. Это стало одной из причин, почему Роман Труба отказался утверждать кандидатуры 27 человек, в том числе, Шевцова", - пишет Голобуцкий.

Он напомнил, что журналисты расследовали подробности бизнеса Елены Дегрик, в частности, о ее причастности к деятельности запрещенных в Украине онлайн-казино. Также Дегрик подозревали в сотрудничестве с российскими бизнесменами.

"Все эти факты стали известными журналистам, и они их обнародовали. Это нормально - в любой правовой стране мира чиновники, чье состояние значительно превышают их доходы, - является предметом любопытства для только журналистов, но и правоохранительных органов. Но не у нас. Шевцов и Дегрик выбрали другой путь: бороться с журналистами, которые осмелились написать о них критические статьи", - пишет Алексей Голобуцкий.

Он напомнил, что по иску Шевцова Печерский райсуд Киева заблокировал блогоплатформу сайта "Корреспондент".

Также, по словам Голобуцкого, в этой истории есть интересный момент - решение суда выполнило лишь несколько интернет-провайдеров. Среди них – "Триолан", в котором заявили, что они являются "законопослушным провайдером".

По мнению блогера, украинские СМИ пытаются "загнать в стойло", реализуя схему, по которой по решению суда можно заблокировать деятельность любого СМИ. Голобуцкий считает, что этим вопросом должно заинтересоваться руководство МВД и Национальной полиции.

"Интересно, Аваков и руководство Нацполиции вообще в курсе ситуации? Знают о такой "экспериментальной форме работы со СМИ?" - резюмировал Голобуцкий.

Как сообщалось, заместитель начальника Главного управления Нацполиции Евгений Шевцов через суд добился блокировки нескольких сайтов, которые выходили с критическими публикациями по его семье. Один из них - сайт "Корреспондент", в котором заявляют, что несмотря на решение суда о закрытии блогоплатформы, может быть заблокирован весь контент этого медиа.