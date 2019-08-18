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Особенно получился чубчик: в сети подняли на смех любительский портрет Зеленского

воскресенье, 18 августа 2019, 03:26
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В соцсетях шутят над портретом Владимира Зеленского, нарисованного одним из его сторонников, 27-летним Захаром Сидляровичем из Минска.

Фотографией портрета поделились на странице сообщества "Рагу.ли".

"Молодой Хазанов?", "На грузина похож", Почему рядом нет Богдана?", "Индийские кинематографы в очередь выстраиваются с предложениями главных ролей", "Это конкурсная работа на соискание должности в Минкульте?) Может потянуть на замминистра", "Так это же наш украинский Ван Гог", "Хороший мальчик Захар. Старался. И губки, и глазки, и локон страсти, и легкая такая небритость.... А взгляд, взгляд !! Мачо!", - пишут комментаторы.

Фото автора

На своей странице в Instagram автор публикует портреты известных артистов.

Как сообщал "Апостроф", Зеленскому в Черкассах пытались вручить его бюст, однако он отказался его брать. До этого бюсты президента заметили в продаже на сайте популярного онлайн-магазина.

В июле соцсети повеселило фото выпечки с изображением Зеленского.

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