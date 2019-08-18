В Украину возвращается жара: синоптик озвучила прогноз и показала карту

В понедельник, 19 августа, в Украине ожидается солнечная погода, облачно будет только в восточных и Сумской областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украину возвращается жара. В понедельник везде будет +25+30 градусов, к середине недели станет еще жарче, особенно на юге, в центре и на востоке - до +32+37 градусов.

"В Киеве 19-го августа - настоящее хорошее лето. Без осадков, солнечно, в течение дня +26+28 градусов. В дальнейшем в столице жара усилится", - отметила Диденко.

Она добавила, что 22 августа на западе и севере жара несколько ослабеет, до конца недели возможны локальные осадки в западных областях.

24 августа в Киеве ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов.

Напомним, что неподалеку от Мелитополя Запорожской области была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мощный ливень и ураган, которые обрушились на Киев в пятницу, 9 августа, нанесли в некоторых районах существенный ущерб.