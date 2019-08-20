Захватили десятки человек и технику: опубликованы яркие фото учений ВСУ в Германии

Военные из 93-ей отдельной бригады ВСУ "Холодный Яр" успешно приняли участие в учениях "Combined Resolve 12", которые прошли в Германии.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

Учения прошли на базе Многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности на полигоне "Хоенфельс".

"Попытки условного противника найти слабину в обороне "холодноярцев" оказались напрасными. Украинская механизированная рота прибегла к тактике маневренной обороны. Пехота часто меняла позиции и при первой же возможности контратаковала наступающих. В частности, после одной из вчерашних атак противника, наш разведчик вошел в тыл наступающего подразделения и, воспользовавшись ситуацией, пленил более трех десятков условных противников и четыре их БМП", – говорится в сообщении.

Командир бригады, Дмитрий Брижинский, поделился с американскими коллегами своими взглядами на организацию командного пункта бригады и опытом командования во время боевых действий на Донбассе.

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Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее морская авиация Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.