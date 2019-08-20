RU  UA  EN

среда, 21 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 августа

23:58
Лига чемпионов: все результаты 20 августа
23:58
Свободы больше нет: в Грузии разгорелся новый скандал вокруг телеканала, оскорбившего Путина
23:46
Где же место для шаурмы? В сети ажиотаж из-за размещения фракций в новой Раде, фотожабы
23:33
На его счету десятки жертв: в Киеве отпустили на свободу опасного преступника, фото
23:04
Это не зона боевых действий: сеть ужаснуло видео "адской" дороги в Украине
22:46
Война все ближе: сеть взбудоражило заявление Трампа о возвращении России в G8
22:35
Захватили десятки человек и технику: опубликованы яркие фото учений ВСУ в Германии
22:19
Погасла звезда: стало известно о смерти знаменитой российской актрисы
22:10
В Англии футболист необычным образом забил гол с пенальти: видео
22:05
Известную скульптуру "переселили" из Киева в другой город, в сети ажиотаж: фото и видео
21:50
Посреди ночи искали укcус: всплыли резонансные детали убийства Даши Лукьяненко
21:34
Под Одессой пронесся мощный смерч: опубликовано видео стихии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Захватили десятки человек и технику: опубликованы яркие фото учений ВСУ в Германии

вторник, 20 августа 2019, 22:35
переглянути новину українською

Военные из 93-ей отдельной бригады ВСУ "Холодный Яр" успешно приняли участие в учениях "Combined Resolve 12", которые прошли в Германии.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

Учения прошли на базе Многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности на полигоне "Хоенфельс".

"Попытки условного противника найти слабину в обороне "холодноярцев" оказались напрасными. Украинская механизированная рота прибегла к тактике маневренной обороны. Пехота часто меняла позиции и при первой же возможности контратаковала наступающих. В частности, после одной из вчерашних атак противника, наш разведчик вошел в тыл наступающего подразделения и, воспользовавшись ситуацией, пленил более трех десятков условных противников и четыре их БМП", – говорится в сообщении.

Командир бригады, Дмитрий Брижинский, поделился с американскими коллегами своими взглядами на организацию командного пункта бригады и опытом командования во время боевых действий на Донбассе.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее морская авиация Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реформа медицины: 7,6 миллиарда растрат и умершие вместо живых?

Тропическая жара +34: синоптики удивили погодой на конец лета

"Осторожно, двери закрываются": будет ли у Львова свой метрополитен

Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: