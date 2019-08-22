Как в Украине при Сталине массово убивали уголовников: историк опубликовал уникальный документ

В сети были опубликованы документы, подтверждающие массовые репрессии мирного населения в Украине во времена Йосифа Сталина, речь идет о расстрелах заключенных.

Об этом написал у себя на странице в Facebook историк Константин Богуславский.

Он опубликовал письмо народного комиссара внутренних дел украинской ССР и ответ деятеля советских органов безопасности Михаила Фриновского, который приказывает увеличить количество расстрелянных заключенных втрое.

"Нарком внутренних дел Украины Успенский пишет Ежову и Фриновскому в Москву в феврале 1938 года: мол, у нас чего-то уголовников много сидит по тюрьмам - давайте им сроки быстренько на расстрел перепишем - не по пути нам с ними в светлое будущее. На 8 тысяч человек. Ну для ровного счета на 10 тысяч. А Фриновский ему строго отвечает: мы вам уже лимит давали на 6 тысяч человек, а сейчас еще на 30 тысяч расстрелов даём", - пишет историк.

Как сообщал "Апостроф", ранее историк опубликовал документы, которые подтверждают, что руководители украинской СССР в период Голодомора устраивали в Киеве вечеринки с оргиями.