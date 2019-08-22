RU  UA  EN

четверг, 22 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 августа

04:24
Надо подыграть: в России раскрыли подлый план Путина по Донбассу
03:37
Как в Украине при Сталине массово убивали уголовников: историк опубликовал уникальный документ
02:33
Нашествие медуз в Азовском море: дайверы показали снятое под водой видео
01:38
В Днепре водитель "с ветерком" прокатил полицейского: опубликовано видео опасного ЧП
00:31
В Киеве воровка ограбила мать с младенцем: в сети показали видео преступницы за "работой"
00:12
На шоу "Танці з зірками" представили пары нового сезона
00:00
Российских "быков" унизили в матче Лиги чемпионов

21 августа

23:58
На учениях военных Путина произошло серьезное ЧП: все попало на видео
23:55
В Украине задержали опасную банду, грабившую элитные квартиры по всей стране: фото
23:26
Популярный курорт Кирилловка атакуют медузы-"монстры": опубликованы фото
23:22
Услышали крики детей: в Киеве загадочно погибла женщина, фото
22:57
В Польше разгорелся громкий скандал из-за унижения заробитчан из Украины: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как в Украине при Сталине массово убивали уголовников: историк опубликовал уникальный документ

четверг, 22 августа 2019, 03:37
переглянути новину українською

В сети были опубликованы документы, подтверждающие массовые репрессии мирного населения в Украине во времена Йосифа Сталина, речь идет о расстрелах заключенных.

Об этом написал у себя на странице в Facebook историк Константин Богуславский.

Он опубликовал письмо народного комиссара внутренних дел украинской ССР и ответ деятеля советских органов безопасности Михаила Фриновского, который приказывает увеличить количество расстрелянных заключенных втрое.

"Нарком внутренних дел Украины Успенский пишет Ежову и Фриновскому в Москву в феврале 1938 года: мол, у нас чего-то уголовников много сидит по тюрьмам - давайте им сроки быстренько на расстрел перепишем - не по пути нам с ними в светлое будущее. На 8 тысяч человек. Ну для ровного счета на 10 тысяч. А Фриновский ему строго отвечает: мы вам уже лимит давали на 6 тысяч человек, а сейчас еще на 30 тысяч расстрелов даём", - пишет историк.

Как сообщал "Апостроф", ранее историк опубликовал документы, которые подтверждают, что руководители украинской СССР в период Голодомора устраивали в Киеве вечеринки с оргиями.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Хипстер на бирюзовой волне: как стать лидером общественной эволюции

Реформа медицины: 7,6 миллиарда растрат и умершие вместо живых?

Тропическая жара +34: синоптики удивили погодой на конец лета

"Осторожно, двери закрываются": будет ли у Львова свой метрополитен

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: