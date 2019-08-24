Без Пети и Вити: эксклюзивные фото президентов на праздновании Дня Независимости

24 августа в центре Киева прошел "Шествия Достоинства", участие в котором приняли бывшие президенты Украины.
Шествие достоинства и Марш ветеранов в Киеве: онлайн трансляция
"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с мероприятия.
Интересно, что шествие по случаю празднования Дня Независимости проигнорировал пятый президент Украины Петр Порошенко. Также по известным причинам в Киеве не было экс-главы государства Виктора Януковича. Остальные бывшие президенты и действующий украинский лидер здесь присутствовали.
"Шествие Достоинства" стало заменой традиционному военному параду. С такой инициативой лично выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил сэкономить средства и распределить их среди украинских военных, которые защищали и защищают родину на востоке Украины.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Google посвятил яркий дудл Дню Независимости Украины.