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Без Пети и Вити: эксклюзивные фото президентов на праздновании Дня Независимости

суббота, 24 августа 2019, 10:50
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24 августа в центре Киева прошел "Шествия Достоинства", участие в котором приняли бывшие президенты Украины.

Шествие достоинства и Марш ветеранов в Киеве: онлайн трансляция

"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с мероприятия.

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Интересно, что шествие по случаю празднования Дня Независимости проигнорировал пятый президент Украины Петр Порошенко. Также по известным причинам в Киеве не было экс-главы государства Виктора Януковича. Остальные бывшие президенты и действующий украинский лидер здесь присутствовали.

"Шествие Достоинства" стало заменой традиционному военному параду. С такой инициативой лично выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил сэкономить средства и распределить их среди украинских военных, которые защищали и защищают родину на востоке Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Google посвятил яркий дудл Дню Независимости Украины.

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