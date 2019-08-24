День независимости Украины в России: в Новосибирске собрали митинг

В российском городе Новосибирск местные активисты провели согласованный митинг в честь Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

В акции приняли участие как граждане Украины, которые живут в Новосибирске, так и местные жители.

Участники митинга держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, достаточно воевать". Всего на площади собралось 13 активистов.

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России - прекратить вмешательство в дела независимого государства.

Как сообщал "Апостроф", интернет всколыхнуло избиение девушки силовиками на массовом митинге в России.

Позже в сети обнародовали имя и фотографии российского силовика, который ударил активистку Дарью Сосновскую при задержании на протесте в РФ, - это Сергей Цыплаков.