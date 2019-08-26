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Мозги пропили? На Волыни люди устроили зверские развлечения

понедельник, 26 августа 2019, 19:31
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В селе Забороль, Волынской области, местные жители устроили странные "гонки" между поросятами, которые закончились тем, что животных едва не разорвали заживо.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал пользователь Дмитрий Корецкий.

Организаторы празднований устроили на сельском стадионе конкурс, в ходе которого люди набросились на двух поросят. Сперва их вынесли на площадку, и пинками пытались гнать к некой черте. Однако когда стало понятно, что поросята пытаются сбежать, на них набросились окружающие люди.

Вся сцена сопровождалась душераздирающим визгом животных.

Видео можно посмотреть здесь. Facebook ограничил просмотр видео, отмечается, что оно "может содержать проявления жестокости и сцены насилия".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепре во время детской игры одного из маленьких ребят облили бензином и подожгли.

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