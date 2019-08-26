В NASA показали, как выглядят лучшие в мире пляжи из космоса: фото

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) показало фото Багамских остров, пляжи которых считаются лучшими в мире.

Соответствующие снимки размещены в Instagramагентства.

"Багамские острова! Яркие цвета делают их для космонавтов одним из самых узнаваемых мест на Земле!" – говорится в подписи к посту.

Отмечается, что снимки сделали 21 августа, их автор - специалист Европейского космического агентства Лука Пармитано.

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Как известно, Багамские острова - архипелаг в Атлантическом океане, состоящий из более 700 островов, из которых обитаемы всего лишь 30. Багамы называют "райскими" островами из-за белоснежных пляжей и прозрачных бирюзовых лагун.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что ранее в NASA обнародовали фото невероятных взрывов в космосе, которые напоминают фейерверки.