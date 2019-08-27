RU  UA  EN

вторник, 27 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 августа

12:40
Актер "Дизель шоу" рассказал о первых успехах реабилитации после трагического ДТП
12:35
Названа фамилия главного кандидата Зеленского на пост премьера
12:29
На Землю обрушилась рекордная жара за всю историю: в ООН бьют тревогу
12:25
Осень переносится: прогноз погоды на конец августа и начало сентября
12:24
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona угодила в шорт-лист именитой международной премии
12:20
Здравствуйте, я черт от Богдана: в сети ажиотаж из-за нового "скандала"
12:00
Харви Вайнштейну получил новые обвинения в сексуальном насилии: продюсер отрицает вину
11:54
Готов целовать ноги: сети взорвало фото "раба" Путина
11:46
Где смотреть онлайн Олимпиакос - Краснодар: расписание трансляций
11:44
Приехал удобрять Донбасс: сети разгневало видео признания российского "завоевателя"
11:38
В США умерла знаменитый дизайнер: в ее нарядах блистали Мишель Обама и Деми Мур
11:24
Российский город превратился в настоящий Мордор: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке, фото

вторник, 27 августа 2019, 03:10
переглянути новину українською

В оккупированном Донецке появляется все больше дешевых заведений для распития алкогольных напитков, они уже начали вытеснять продуктовые ларьки.

Такие наблюдения местного жителя опубликовала на своей странице в Twitter пользователь "Яблонька".

Речь идет о районе, который традиционно воспринимался как культурный – Донском. Также была отмечена культура местного населения, которая заметно снизилась за время оккупации города боевиками.

"По району то и дело снуют туда-сюда "интересные личности"… Через каждые десять метров выросли наливайки. Ими вытеснены даже продуктовые ларечки", - пишет автор публикации.

Автор публикации отметил креатив хозяев местных заведений и привел в пример один из них, который получил название "Бухарест".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы кадры с одной из свадеб в оккупированном боевиками Донецке, которая завершилась жестокой дракой женщин.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как получить 12,5 млн грн: зачем Зеленскому взращивать доносчиков

В плену мне вынесли семь смертных приговоров - участник войны на Донбассе

Стреляют во все, что движется: как боевики пугают жителей Донбасса

Об Украине думаем всегда: как отмечают День независимости в Донецке

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: