Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке, фото

В оккупированном Донецке появляется все больше дешевых заведений для распития алкогольных напитков, они уже начали вытеснять продуктовые ларьки.

Такие наблюдения местного жителя опубликовала на своей странице в Twitter пользователь "Яблонька".

Речь идет о районе, который традиционно воспринимался как культурный – Донском. Также была отмечена культура местного населения, которая заметно снизилась за время оккупации города боевиками.

"По району то и дело снуют туда-сюда "интересные личности"… Через каждые десять метров выросли наливайки. Ими вытеснены даже продуктовые ларечки", - пишет автор публикации.

Автор публикации отметил креатив хозяев местных заведений и привел в пример один из них, который получил название "Бухарест".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы кадры с одной из свадеб в оккупированном боевиками Донецке, которая завершилась жестокой дракой женщин.