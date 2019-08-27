Сеть впечатлили яркие фото Киева, сделанные с высоты

В сети показали яркие фотографии Киева, которые были сделаны с высоты птичьего полета.

Кадры в Facebook опубликовал "Клуб Коренного Киевлянина". Они действительно вышли невероятными.

При этом в комментариях пользователи разделились на две группы: одни хвалят свой город, а другие утверждают, что с высоты не видно всех проблем, которые здесь существуют.

"Потому и "красивый", что с высоты. А если не дай бог спуститься на грешную землю где-нибудь на метро Житомирская и оценить, в какой запредельный срач превращены европейские ворота города стараниями "прогрессивного" начальства, так лучше и не спускаться (и не только в этом месте)... Это уже и не деревня, и не совок, и даже не разруха", - пишут в комментариях.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в интернете обнародовали яркие фото пляжей Ялты (оккупированный Российской Федерацией Крым) и Кирилловки Запорожской области, сделанные в последнее воскресенье лета, 25 августа.