В сети показали трогательное фото девочки с бойцом "Орестом", погибшим на Донбассе

В сети показали трогательное фото бойца с позывным "Орест", который погиб в результате боевых действий на востоке Украины.

В сообществе Afterilovaisk в Facebook опубликовали фото, на котором защитник Украины запечатлен вместе с маленькой девочкой.

"На момент когда было сделано это фото, дочь Андрея Шевчука была на несколько лет старше девочки, которую он держит на руках. Он приносил ей еду, потому что с этим в блокированном городе была проблема, как у военных, так и у гражданских. Он пытался сделать так, чтобы ребенок мог поесть не просто что-то из сухпая, а приготовленное первое блюдо", - пишут под фотографией.

По данным сообщества, "Орест" погиб в боях за Иловайск. Его считали пропавшим без вести, но потом провели экспертизу одного из тел, обнаруженных в районе города. Она показала, что погибший - Андрей Шевчук.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 22 августа от острой сердечной недостаточности скончался сержант, командир гранатометного отделения 46 ОБСП "Донбасс-Украина" Игорь Терехов.