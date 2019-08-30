В Дрогобыче прощаются с погибшими при обвале дома: опубликованы видео

В пятницу, 30 августа, в Дрогобыче Львовской области прощаются с погибшими при обвале дома накануне.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Из-за обрушения части здания на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче погибли 8 человек. Родные и горожане проводят в последний путь 64-летнюю Валентину Джуринскую и ее внуков - 5-летнего Давида и 21-летнюю Анну, также прощаются с 79-летней Екатериной Горняк, 80-летней Евгенией Нищук и 42-летним Валерием Пилипцивым, жена которого получила серьезные травмы.

Также местные жители еще будут прощаться с 44-летней Ольгой Баран.

Согласно данным судмедэкспертов, все восемь человек погибли в момент обвала.

Житель дома Иван Баран потерял жену, а его дочь находится в больнице. Он прокомментировал прощание для журналистов.

"В последние 15 лет вода подтапливала дом. И коллективная жалоба была от всего дома. Моя жена погибла, она постоянно этим занималась как глава дома, постоянно ходила в ЖЭК. Теперь я без жены, без дома. Эта трагедия - это следствие безответственности", - сказал пострадавший.

Также были опубликованы видео с панихиды в церкви.

Как сообщал "Апостроф", в Дрогобыче Львовской области в рамках расследования дела об обрушении жилого дома сотрудники полиции задержали двух работников коммунального предприятия. Их подозревают в служебной халатности.