Синоптики дали прогноз погоды на последний день лета в Украине

В субботу, 31 марта на территории Украины будет жарко и сухо, дожди ожидаются лишь в ряде северных областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Температура воздуха при этом ожидается на уровне 26-32 градусов выше нуля. Прохладнее всего будет на севере и востоке страны – от 22-24 градусов в Сумах до 27-29 градусов – в Донецке. Самыми теплыми будут Киев, Ужгород и Хмельницкий – здесь до 31 градуса.

По словам синоптика, в Киеве погода будет преимущественно сухой, есть небольшая вероятность дождей и порывов ветра.

Как сообщал "Апостроф", в субботу и в воскресенье, 31 август и 1 сентября, в Украине будет сухо и тепло, только на севере возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+32. Дождливая погода ожидается и в Киеве.