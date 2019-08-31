Украину ждет мощная трехдневная магнитная буря: названы даты

В первые дни сентября территорию Украины накроет очень мощная магнитная буря.

Об этом говорится в данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Так, с 31 августа по 2 сентября в Украину придет магнитная буря. Ее пик ожидается 1 сентября. По сообщениям экспертов, она станет самой мощной за последнее время.

В лаборатории отмечают, что уровень ее угрозы продолжает расти – неделю назад ее оценивали в 4-5 баллов G1, а сейчас - 6 баллов и уровень G2.

Медики отмечают, что конкретно эту бурю почувствуют не только метеозависимые люди. Абсолютно здоровые украинцы также могут испытать мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения. Также возможны приступы озноба в пиковые часы действия бури.

О погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Закат лета: какой будет погода в последние дни августа.