"Заботливая" мама: дети из Днепра раскрыли страшные подробности издевательств над ними

Журналисты опубликовали новые подробности о семье Анны Житник из Днепра, где издевались над детьми, в частности, приковывали на цепь.

Об этом пишет КП в Украине.

Психологи выявили, что над детьми совершали физическое и психологическое насилие, больше всего доставалось Стасику, у которого отсталость в развитии. По их мнению, одним из "воспитательных" методов в семье было сажание на цепь. В таком виде 21 августа мальчика Стасика обнаружили сотрудники соцслужб. На теле ребенка также обнаружили синяки.

"Мы обсуждали с Мирославой, почему она к нам попала, как к детям относились в семье. Девочка часто оставалась дома и присматривала за малышами. Призналась, что не справлялась, дети ее не слушались. Вечером девочка жаловалась маме, и она наказывала сначала дочку, а потом Стаса, Ангелину и Ярика. Могла посадить на цепь, избить", - сообщила психолог центра социально-психологической реабилитации Мария Атрошкина.

Начальник управления-службы по делам детей Днепровского горсовета Анна Довготько рассказала, как соцслужбы обнаружили прикованного ребенка.

"В комнате мы обнаружили прикованного мальчика. Я сняла повязку с его глаз, малыш зажмурился от дневного света, улыбнулся мне. Я просила, где же ключики, чтобы снять замок, который у тебя на шее? Ребенок показал пальчиком на навесную полку", - рассказало она.

В данный момент 56-летнюю Анну Житник лишили опекунства над тремя младшими детьми. Дети находятся в реабилитационном центре под присмотром психологов.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд в Киеве приговорил к 8 годам лишения свободы Владиславу Трохимчук, ребенок которой умер от голода, когда она бросила его в квартире на несколько дней.