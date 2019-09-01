В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию": фото

В аннексированном Россией Крыму украинцы устроили провокацию, желая позлить российских оккупантов.

Соответствующее фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram.

"Утром получил очень приятное фото из оккупированного Крыма. Большое количество патриотов сейчас бессильна, оккупационная власть жестко наказывает за любые проявления украинской позиции. Спасибо Александр за твою позицию. Крым - это Украина! Верю в мир, но после нашей победы! – подписал он фото, на котором автор, не боясь, демонстрирует зажигалку в голубом и желтом цвете..

Как сообщал "Апостроф", ранее появились свежие фото пляжей в оккупированном Крыму, на которых можно видеть пустующие пляжи. По мнению блогера, благодаря приходу осени оправдать провальный курортный сезон российским оккупантам уже есть чем.