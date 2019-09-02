Часть Украины накроет похолодание: синоптик огорчила украинцев свежим прогнозом

В среду, 3 сентября, в некоторых регионах Украины температура воздуха снизится до 15 градусов тепла.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, похолодание придет в западные области страны. В частности, в Хмельницкой и Тернопольской областях температура воздуха дойдет до отметки в 26 градусов, а в Волынской, Ровенской областях и в Карпатах будет совсем прохладно – всего 15-18 градусов тепла.

В то же время, на большей части Украины будет сухо и жарко, от 27 до 33 градусов.

Дожди с локальными грозами пройдут также только в западных регионах и, с некоторой вероятностью, в Житомирской и Киевской областях.

В Киеве будет жарко и солнечно, около 30 градусов тепла.

Напомним, подробнее о погоде на начало сентября читайте в материале "Апострофа": Жара +32: синоптики дали прогноз на начало осени.