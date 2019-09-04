Дожди двинут на восток: синоптик дала актуальный прогноз

5 сентября атмосферный фронт двинется по восточному направлению по Украине, а значит в северных и западных областях осадки не ожидаются.

Об этом 4 сентября в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура на Западе и Севере Украины будет повышаться. Днем здесь ожидается до 26 градусов тепла.

"А вот на Востоке, Юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет до +25+29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов.

В Киеве днем ожидается около +23, +24 градусов", - написала она.

Что касается осадков, то 5 сентября в столице Украины ожидается сухая и малооблачная погода.

Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды в ближайшие три месяца.