Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе, фото

Украинские военнослужащие 93-й бригады "Холодный яр" провели масштабные учения, во время которых прошли боевые стрельбы из различных видов оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бригады в Facebook.

Участие в тренировках военных приняли инструкторы из 239 общевойскового полигона, которые недавно прошли обучение с британскими военными инструкторами и уже применяют новые методики.

"Поэтому в этот раз упражнением была работа парами в передвижении. По легенде патруль замечает врага и разворачивается для атаки. Воины передвигались двойками попеременно прикрывая друг друга. Главной задачей было погасить и уничтожить противника", - сообщают в бригаде.

По данным пресс-службы, бойцы справились с поставленными задачами.

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