Страшно даже смотреть: в сети на фото показали, что осталось от известного гипермаркета в Донецке

От крупного гипермаркета во временно оккупированном Донецке остались одни руины.

Соответствующие фото опубликованы на странице Twitter-сообщества БыльБылева.

"Метро возле ДАП", - говорится в подписи к снимкам.

На фото можно увидеть разрушенное здание гипермаркета, от которого не осталось и камня на камне. Это притом, что раньше, до войны на Донбассе, этот гипермаркет славился большим ассортиментом.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.

Кроме того, жизнь в Донецке показали двумя меткими фото.

Также украинский блогер Дмитрий Потехин на примере ограбления в баре показал, как выжил в плену в оккупированном Донецке.