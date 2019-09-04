Убийство украинки в Турции: опубликованы ее фото и фамилия

Турецкие журналисты опубликовали фамилию и фото гражданки Украины, которая была убита накануне в Анталии.

Об этом пишет местное издание takvim.

Так, согласно сообщению прессы, имя украинки, которую обнаружили мертвой в парке – Юлия Билегуб. Ей было 42 года.

Также была опубликована ее фотография с документов.

В данный момент тело женщины было отправлено в Институт судебной медицины Антальи для вскрытия.

Следует отметить, что турецкие журналисты придерживаются версии правоохранителей, что украинка в Турции занималась проституцией и убита была после встречи с клиентом.

Как сообщал "Апостроф", ранее турецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки в Анталии. По их версии, они вместе распивали спиртное в парке, а затем уединились за трансформаторной будкой. Когда мужчина был задержан, у него обнаружили украшения убитой.