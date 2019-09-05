Общественный деятель Дмитрий Карп назвал фамилии силовиков, причастных к бизнесу беглого министра Захарченко

Бывший заместитель начальника департамента "К" СБУ, генерал Василий Писный до сих пор "крышует" бизнес беглого министра МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Об этом заявил общественный деятель Дмитрий Карп, комментируя материал издания "Антикор" - "Агенты ФСБ в руководстве СБУ".

"Наконец стало понятно, почему фамилия именно Василия Писного все время всплывает вокруг процессов по Мужиевском золоторудном месторождении. ГПУ не спешит довести уголовное производство в суд, а только объявляет подозрения фигурантам, которые давно покинули территорию Украины и сбежали за поребрик. Поэтому сейчас еще продолжаются многолетние судебные процессы по возврату имущества ООО "Закарпатполиметаллы", которое по указанию Виталия Захарченко незаконно было передано в собственность подконтрольной ему "Карпатской рудной компании". Постоянно поступает информация, что в Закарпатье и Львове действует группа лиц, связанная с СБУ, которые купили несколько местных журналистов и пытаются давить на судей, представителей нотариата и местные органы власти в интересах "Карпатской рудной компании". Из разных источников поступала информация, что этим процессом руководит Василий Писный", - отметил он.

Общественный деятель отметил, что судья хозяйственного суда Закарпатья уже публично жаловалась на попытки давления со стороны лиц, действующих в интересах "Карпатской рудной компании".

"Они пытаются повлиять на коллегию судей Западного апелляционного хозяйственного суда, которые должны были рассматривать апелляционную жалобу о наложении ареста на имущество "Карпатской рудной компании", подлежащей взысканию в интересах ограбленного людьми Виталия Захарченко ООО "Закарпатполиметаллы". Местные СБУ-шники додумались даже до того, что пытались устроить какую-то проверку у нотариуса, который внес изменения по решению суда о привлечении инвестора в деле о санации ООО "Закарпатполиметаллы", и должен покрыть долги предприятия (львиная часть которых - долг перед государством, в частности перед Пенсионным Фондом). Была версия, что Писный действует с подачи Мартыненко и Березенко, которые получив власть, решили "отжать отжатое" Захарченко. Но оказалось, что все гораздо проще", - добавляет Карп.

По его словам, СМИ уже нашли прямые связи между Писным, Захарченко и Коряком, и подтвердили, что генерал обеспечивает "крышу" для бизнеса беглецов. Также общественный деятель рассказал о деталях биографии Писного.

"Писный до сих пор работает в Украине и организовывает прикрытие и содействие деятельности политическим проектам, которые финансируются из Кремля и имеют откровенную антиукраинскую направленность! .. Василий Писный - еще недавно заместитель начальника департамента К - кум Александра Соловьева, до сих пор поддерживает с ним тесные дружеские связи, более того всячески способствует его деятельности и прикрывает от лишних вопросов СБУ. Отсюда и разрешение на посещение ОРДЛО, и показательные бессмысленные допросы и обыски, и полная безнаказанность", - утверждает он.

Также он назвал других фигурантов дела, это:

- Валерий Коряк (бывший глава Киевской милиции во времена Майдана), давний покровитель Соловьева.

- Василий Фаринник (бывший начальник главного следственного управления МВД во времена Захарченко), смотрящий Януковича за Донецкой областью. Он по совместительству тоже кум Соловьева.

"Хотя Захарченко и Коряк бежали за поребрик, а Фаринник притворяется пенсионером, кто-то должен решать их проблемы и закрывать вопрос по имуществу, арестам активов и наблюдать, чтобы остатки бизнеса, записанные на подставных лиц, успешно работали. И генерал СБУ Василий Писный не оставляет в беде старых друзей. Вот так и живем. Сепаратизм - это преступление, но если это кум - то все не так однозначно ... По всем признакам генерал Писный является скрытым (если честно, не очень) агентом российских спецслужб", - утверждает Дмитрий Карп.