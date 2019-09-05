План Москвы удался: сети бурно обсуждают выход на свободу ключевого свидетеля катастрофы MH17

Сеть взорвалась бурей возмущений по поводу решения апелляционного суда в Киеве, который отпустил "под личное обязательство" фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха, находящегося в списках на обмен пленными с Россией.

Так, некоторые пользователи возмутились как оказалось напрасной работой сотрудников спецслужб, которые вывозили Цемаха с оккупированной территории, а также отметили, что он причастен не только к делу МН17 и должен был понести за это наказание.

Другие – высказались относительно слабой позиции нового руководства Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, которое идет на уступки Кремлю, выполняя любые капризы по вопросу обмена.

Еще группа пользователей просто выразила эмоциональную реакцию на решение суда по Цемаху.

Как сообщал "Апостроф", ранее Апелляционный суд Киева принял решение отпустить под личное обязательство Владимира Цемаха, важного фигуранта в деле сбитого на Донбассе самолета MH17.