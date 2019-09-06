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В Украине запретили одно из самых популярных лекарств

пятница, 06 сентября 2019, 15:43
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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии препарата Нимесил, который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Об этом сообщает издание "Главред".

Препарат запретили в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия. Причиной запрета стал тот факт, что серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины.

Нимесил - это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов.

Нимесил применяют при острой боли при бурситах и тендинитах; лечении болевого синдрома при артрите; гинекологических и оториноларингологических заболеваниях; в послеоперационный период; при травматических повреждениях; сильной зубной боли.

Напомним, ранее были запрещены две серии препарата Нимесил.

Как сообщал "Апостроф", судья американского штата Оклахома обязал компанию Johnson & Johnson (J&J) заплатить $572 млн за содействие в распространении опиодов.

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