Уже началось: сеть повеселила меткая фотожаба на "главный" школьный вопрос

В сети придумали меткую фотожабу на извечный вопрос, который задают всем школьникам после летних каникул.

Соответствующую карикатуру опубликовали в Facebook-сообществе "Баба і кіт".

Авторы фотожабы задаются извечным вопросом о том, как школьники провели время летом, при этом, учитывая любовь детей к соцсетям, не забыли оформить его на современный лад. Так, на фото можно увидеть учительницу, которая спрашивает у ученицы, как она провела лето, учитывая тот факт, что не все дети фоловят ее Twitter.

Как сообщалось, ранее сеть взорвало показательное фото детей на Донбассе.

Подробнее о том, как выглядят школы-призраки в прифронтовой зоне на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Первое сентября на Донбассе: как выглядят школы-призраки в Широкино и Зайцево.