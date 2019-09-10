"Пространство мечты": в Мариуполе прошел креативный фестиваль

7 и 8 сентября в Мариуполе на базе центра семейного отдыха "Акварель" прошел масштабный художественный фестиваль - " Простір мрій". В рамках мероприятия состоялась презентация кузнечных скульптур от мастеров из Полтавы, Черновцов, Львова и Мариуполя. Организатором проекта выступила Мариупольская организация НСХУ при поддержке Украинского культурного фонда.

Гости фестиваля смогли принять участие в коллективной росписи гигантской металлической скульптуры - "птица-рыба", скульптуры длиной 6 метров и весом в 4 тонны, которая стала своеобразным символом проекта.

Программа фестиваля позволила собрать вместе большое количество талантливых детей, которые стремятся дальше заниматься любимым делом. Прошли выставки уникальных произведений искусства, картин молодых художников и детей. Были организованы мастер-классы по гончарному делу и эстафета от клуба исторической реконструкции.

Организаторы фестиваля отметили, что главными виновниками этого действа стали дети, которые вдохновили мастеров на создание интересных работ.

"Креативное пространство расширяет мировоззрение человека. В прошлом году, когда мы заканчивали фестиваль "Обереги Украины", состоялась встреча скульпторов с молодежью в школе искусств. Один из участников - Сергей Полуботько из Ивано-Франковска, предложил молодым художникам нарисовать то, чтобы они хотели видеть у своего дома. Дети откликнулись и через месяц мы уже получили 100 рисунков. Далее специализированное жюри отобрало 10 лучших работ, которые были воплощены в жизнь", - отметила Виктория Гордиенко.

Напомним, что организаторы фестиваля подарили общинам Мангуша, Мариуполь и Сартаны кованые скульптуры, сделанные по эскизам детей.