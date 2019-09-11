Под Одессой жестко проучили учителя-сторонника России: видео и реакция сети

Под Одессой учителя, который оказался приверженцем "русского мира" жестко проучили, заставив написать заявление об увольнении.

Соответствующее видео опубликовал Демьян Ганул в Facebook.

На видео активист спрашивает у учителя, как он может учить украинских детей, когда сам является сторонником агрессии России в Украине.

Стоит отметить, что соцсети преподавателя пестрят постами, в которых явно видно, что преподаватель не против того, чтобы Украина, начиная от Севастополя до Харькова, и от Луганска до Одессы оказалась российской.

В сети тут же стали комментировать кадры.

Как сообщал "Апостроф", ранее в военном вузе Харькова разгорелся скандал из-за преподавателя-сепаратиста.

Ранее СМИ нашли ярых сторонников "русского мира" среди учителей Харькова.