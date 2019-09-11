В Харькове ребенок чудом выжил, отлетев при ударе машины на несколько метров: видео момента ДТП

В Харькове ребенок попал под авто, перебегая дорогу в неположенном месте, и выжил, в сети появилось видео ДТП.

Об этом написал пользователь Facebook Владимир Пилипчук. Он также опубликовал видео момента происшествия.

На видео заметно, как ребенок перебегает дорогу и не смотрит на правую сторону, откуда на высокой скорости движется автомобиль.

Он отметил, что после столкновения ребенок упал на рюкзак, поэтому не получил серьезных повреждений.

"Видео из моего дома на Холодной горе. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Слава Богу, что у него был рюкзак, на который он упал и водитель, который не нарушал ПДД. Поэтому, если у Вас есть дети и внуки, расскажите, как нужно переходить дорогу", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", 10 сентября около полуночи на выезде с Марьинки Донецкой области в результате аварии вспыхнул легковой автомобиль, погибли два человека.