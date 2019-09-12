Еще немного тепла и солнца: синоптики озвучили интересный прогноз для украинцев

В Украине 12-13 сентября продержится теплая сухая погода без осадков, а уже 14-15 сентября на территорию страны ворвутся похолодание и дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в четверг, 12 сентября, по всей территории Украины будет без осадков, но облачно. Днем температура будет колебаться +25…+28, а ночью – от 8 до 12 градусов тепла.

Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 13 сентября.

А вот в субботу, 14 сентября, в Украину придут дожди, которые накроют Винницу, Тернополь, Житомир, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск. Здесь существенно похолодает: +19…+21 днем, +9…+12 ночью. На остальной территории температурный режим останется неизменным.

А вот в воскресенье, 15 сентября, похолодает уже повсеместно. Так, днем температура будет варьироваться в пределах +15…+19, а ночью - +7….+11.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики дали интересный прогноз на сентябрь.