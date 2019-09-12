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Последних туристов уносит море: появились необычные фото "сезона" в Крыму

четверг, 12 сентября 2019, 19:42
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В сети показали свежие фотографии из оккупированного Крыма, где бархатным сезоном наслаждается минимальное число туристов.

Снимки в Twitter опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

На одной из фотографий запечатлено море в Гурзуфе. Здесь люди купаются при больших волнах.

"Гурзуф. И пускай", - подписал блогер снимок.

На другой фотографии запечатлены огромные волны, которые разбиваются о пирс. Место, где сделан снимок, не указано.

"Море волнуется... Да все мы в Крыму неспокойны..." - подписана вторая фотография.

Тем временем российские пропагандисты продолжают заверять, что туристический поток в Крым бьет все рекорды. По фотографиям видно, что людей здесь крайне мало.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму, в городе Симферополь зафиксировано, как из большой трубы нечистоты сливаются прямо в местную реку.

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