Последних туристов уносит море: появились необычные фото "сезона" в Крыму

В сети показали свежие фотографии из оккупированного Крыма, где бархатным сезоном наслаждается минимальное число туристов.
Снимки в Twitter опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%.
На одной из фотографий запечатлено море в Гурзуфе. Здесь люди купаются при больших волнах.
"Гурзуф. И пускай", - подписал блогер снимок.
На другой фотографии запечатлены огромные волны, которые разбиваются о пирс. Место, где сделан снимок, не указано.
"Море волнуется... Да все мы в Крыму неспокойны..." - подписана вторая фотография.
Тем временем российские пропагандисты продолжают заверять, что туристический поток в Крым бьет все рекорды. По фотографиям видно, что людей здесь крайне мало.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму, в городе Симферополь зафиксировано, как из большой трубы нечистоты сливаются прямо в местную реку.