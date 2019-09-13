RU  UA  EN

пятница, 13 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 сентября

11:40
Готова к главному дню: Собчак показала первое фото в свадебном платье
11:30
Зеленский осторожно высказался про освобождение Крыма
11:29
Украина проиграла России антидемпинговый спор: в ВТО вынесли решение
11:25
Угрожали бизнесменам утюгом: появились фото задержания под Киевом вооруженной банды
11:16
Сенцов выступил с яркой речью про тюрьму и сделал Зеленскому необычный "подарок": видео
11:15
Актриса сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро оставит кино из-за хейтеров
10:55
Нардеп Дмитрук высказался в пользу выборности губернаторов и бюджетной децентрализации
10:55
Приходила в полицию перед смертью: новые детали убийства украинки в Польше
10:53
Начала пить и винила себя: Деми Мур рассказала, как потеряла ребенка от Эштона Катчера
10:46
В команде Ломаченко сделали заявление о следующем бое
10:40
Свитолина - Путинцева - 1:1 онлайн видео трансляция
10:33
​У Зеленского назвали сроки присоединения Украины к энергорынку ЕС
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Угрожали бизнесменам утюгом: появились фото задержания под Киевом вооруженной банды

пятница, 13 сентября 2019, 11:25
переглянути новину українською

Сотрудники спецназа полиции задержали банду грабителей, которые отнимали имущество у бизнесменов с помощью угроз и насилия.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

Он подробно рассказал о правонарушении задержанных злоумышленников. По информации полиции, в ходе ограбления они нанесли потерпевшему огнестрельное ранение. У преступников были найдены оружие и боеприпасы.

"21 августа в Иванковском районе банда преступников ворвалась в дом предпринимателей. Четверо в масках с оружием связали супругов, угрожали утюгом, и даже прострелили ногу владельцу дома. Преступники отобрали драгоценности, деньги и автомобиль ауди. На след воров вышла криминальная полиция Киевской области. Задерживали членов банды спецназовцы. В ходе проведения неотложных обысков мест проживания задержанных и их автомобилей следователями изъято гранаты, патроны, средства связи и вещественные доказательства", - сообщил он.

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) ч. ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) по ст. 257 (бандитизм) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция Киева объявила награду 100 тысяч гривен за информацию о местонахождении подозреваемых в ограблении столичных ювелирных магазинов.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нокаут Зеленскому: сможет ли Кличко остаться в киевском "ринге"

Карпюк в России выдержал все пытки, но не устоял перед угрозами в адрес сына - российский адвокат

Я что, приехал к врагам? О чем Сенцов и Кольченко говорили с журналистами в Киеве

Зеленский должен понимать, что играет с шулерами - Роман Безсмертный

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: