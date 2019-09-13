Угрожали бизнесменам утюгом: появились фото задержания под Киевом вооруженной банды

Сотрудники спецназа полиции задержали банду грабителей, которые отнимали имущество у бизнесменов с помощью угроз и насилия.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

Он подробно рассказал о правонарушении задержанных злоумышленников. По информации полиции, в ходе ограбления они нанесли потерпевшему огнестрельное ранение. У преступников были найдены оружие и боеприпасы.

"21 августа в Иванковском районе банда преступников ворвалась в дом предпринимателей. Четверо в масках с оружием связали супругов, угрожали утюгом, и даже прострелили ногу владельцу дома. Преступники отобрали драгоценности, деньги и автомобиль ауди. На след воров вышла криминальная полиция Киевской области. Задерживали членов банды спецназовцы. В ходе проведения неотложных обысков мест проживания задержанных и их автомобилей следователями изъято гранаты, патроны, средства связи и вещественные доказательства", - сообщил он.

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) ч. ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) по ст. 257 (бандитизм) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция Киева объявила награду 100 тысяч гривен за информацию о местонахождении подозреваемых в ограблении столичных ювелирных магазинов.