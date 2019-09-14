Температура упадет до +20: где выходные ждать похолодания и дождей

В субботу, 14 сентября, через Украину пройдет холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в течение выходных, 14-15 сентября на западе и севере страны ожидается около 17-23 градусов выше нуля.

Дожди, по ее словам, пройдут на западе, севере и в центре страны. Также осадки возможны в Одессе и Харькове. На востоке и юге будет сохраняться сухая теплая погода с дневной температурой до 28 градусов.

Ветер ожидается порывистый, местами сильный, до 15-18 м/с.

"Ближайшей ночью и завтра утром в столице пройдет дождь, днем в субботу прояснится, в воскресенье - без существенных осадков. Однако, поскольку мы окажемся уже в тылу фронта, Киев окажется в прохладном воздухе: в течение 14-15 сентября предполагается около 20 градусов", - добавила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики отметили, что в ближайшие дни в большинстве регионов Украины похолодает, также синоптики обещают местами дожди.