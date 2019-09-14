В Одессе возле мэрии "стриптизерши" устроили эффектную фотосессию

Утром 13 сентября на Думской площади были замечены девушки, которые решили устроить эротическую фотосессию. Для своей съемки девушки выбрали цветной дым в качестве реквизита и начали размахивать им, видимо, чтобы фото получились ярче и красивее.

Об этом инциденте сообщает "Одесса медиа".

Пресс-секретарь вице-мэра Николай Покровский отметил, что участников съемки трижды просили изменить место фотосессии.

Кроме того, их заверили, что они без проблем могут устраивать такие мероприятия, но только до 8:00 утра.

Однако девушки игнорировали просьбы, поэтому сотрудникам мэрии пришлось вызвать полицию. Улыбнувшись, "нарушительницы" собрали вещи и ушли.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали историю про сторонниц "русского мира" в Одессе, которая не оставила равнодушными украинцев.