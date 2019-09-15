Не сдерживали слез: появились трогательные фото похорон погибшего на Донбассе морпеха

В субботу, 14 сентября, под Черкассами простились с 21-летним украинским бойцом, гранатометчиком Александром Линчевским, который погиб в ночь на 12 сентября, от пули снайпера на Донбассе.

Об этом сообщает Матусивский сельский совет.

В селе, где похоронили военного знали как чрезвычайно воспитанного и искреннего человека. Александр любил жизнь и много хотел успеть, но слишком рано вражеская пуля его оборвала, не дав осуществиться мечтам.

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Похоронили Александра Линчевского с воинскими почестями на Аллее Славы у могилы пограничника Сергея Лифаря.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети обнародовали фотографии 21-летнего бойца Вооруженных сил Украины Юрия Бурдейного, который погиб в зоне проведения Операции Объединенных сил во вторник, 10 сентября.