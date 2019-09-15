В сети показали фото, как в оккупированном Крыму танцуют в украинских костюмах

В оккупированном Россией Крыму устроили концерт с танцами в украинских народных костюмах.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в социальной сети Twitter.

"День города Судак. Они такое любят - гопаки там, веночки... хахлы няшки... это украинцы все портят Россиюшке...", - прокомментировала она и опубликовала фото.

На снимках видно, что парень на сцене танцует в украинских красных шароварах и вышиванке. Также, похоже, исполняет украинский народный танец.

Отметим, что со времен оккупации на полуострове выступают на концертах в российских костюмах.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму прошло очередное выступление, где дети станцевали в российских народных костюмах.