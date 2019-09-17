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Называют маньяком: появились фото и данные о мужчине, убившем студентку в Тернополе

вторник, 17 сентября 2019, 18:35
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Журналистам удалось выяснить информацию об убийце 18-летней девушки в селе Воля Тернопольской области, стало известно, что земляки о нем отзываются негативно, отмечая его агрессию и жесткость.

Об этом пишут "Факты".

Так, единственному подозреваемому в убийстве 34 года, и по сведениям односельчан, он начал встречаться с убитой девушкой, когда ей было всего 13 лет. Также известно, что ухаживал он за школьницей на тот момент, будучи женат, и супругу свою регулярно бил.

"Близкие Дианы называют ее убийцу не иначе как маньяком. По их словам, он начал ухаживать за ней, когда она училась в школе, причем на тот момент был женат и регулярно избивал супругу. Женщина не выдержала издевательств и подала на развод, после чего уехала на заработки в Италию", — рассказали в полиции.

Жители села отмечают, что девушка не проявляла взаимности ко взрослому мужчине, и тот пытался ухаживать за ней в течение 5 лет.

Девушка была убита в Микулинцах на фестивале. По сведениям полиции, подозреваемый набросился на нее с ножом, а после убийства скрылся в лесу. Его там нашли полицейские с кинологами. Суд принял решение об аресте мужчины, в ходе следствия он признал свою вину.

Как сообщал "Апостроф", 13 сентября в Киеве в одном из подъездов ножом убили 23-летнюю девушку.

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