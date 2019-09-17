"Ожил" почти через 20 лет: с отцом семейства из-под Запорожья случилась странная история

В Мелитополе Запорожской области мужчина пришел в паспортный стол и ему сообщили, что он числится мертвым.

Об єтом сообщает "Риа Мелитополь".

Мужчина, пропал в 2001 году - сначала его разыскивали, а затем признали умершим. 20 лет он не давал о себе знать своим близким, пока не пришел в паспортный стол в Мелитополе, что бы вклеить фотографию по достижению 45-летнего возраста.

В паспортном столе он узнал, что умер и ему пришлось обращаться в суд, чтобы признать свидетельство о смерти недействительным, а его живым.

На днях состоялось судебное заседание по рассмотрению этого необычного дела. Оказалось, что мужчина в 2001 году выехал на работу в Россию, но жену не предупредил. Кроме того, на тот момент у них был маленький ребенок.

Жена ждала мужа, а потом подала заявление в правоохранительные органы. Поиски пропавшего успехом не увенчались и в 2008-м он был признан умершим, а несовершеннолетнему ребенку назначили пенсию по потере кормильца.

Почему мужчина так поступил неизвестно, но, суд удовлетворил исковые требования и отменил предыдущее судебное решение о признании мужчины умершим.

Как сообщал "Апостроф", в Индии покойник ожил во время похорон, его родственники были шокированы.