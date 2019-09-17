Тепло уходит: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

Во вторник, 17 сентября, погода в Украине ухудшится, практически во всех областях обещают осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дневная температура воздуха снизится до +15...+17 градусов за Цельсием. Ночью столбики термометров покажут +6...+10. Холоднее всего 17 сентября будет на Западе страны.

Дожди синоптики прогнозируют на всей территории Украины, кроме Юга, Киевской и Днепропетровской областей. Ветер южно-западный 7-12 м/с.

В Киеве во вторник обещают солнечную погоду без осадков. Днем температура +20...+22 градуса, а ночью - 9-11 градусов тепла. Осадков в столице не прогнозируют.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, когда украинцам ждать заморозки.