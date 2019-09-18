Как в сказке: в сети показали красочное фото радуги над Киевом

В среду, 18 сентября, после ливня над Киевом образовалась огромная яркая радуга, ее заметили и сфотографировали жители столицы и населенных пунктов неподалеку.

Одну из таких фотографий у себя на странице в Facebook опубликовал пользователь Виталий Тюдерюк, который проживает в Вышгороде.

По его словам, на снимке вид с одного из районов Вышгорода на Новые Петровцы.

По фото видно, что яркая радуга растянулась как минимум на сотню метров над зеленой зоной в городе. Неподалеку видны многоэтажки – радуга частично их "цепляет" своим основанием.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в Киеве и окрестностях столицы, в частности, ожидается наступление серьезной непогоды – возможны порывы ветра и сильные дожди. Специалисты присвоили "желтый" уровень опасности погодным условиям в области.