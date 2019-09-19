Эрекции не будет: новая глава МОЗ отметилась странным заявлением

Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая повеселила украинцев необычным заявлением.

В интервью изданию "Страна" она сказала, что не будет проводить коммуникацию с населением в том виде, в каком это делала ее предшественница Ульяна Супрун.

"Я, например, буду объяснять, как правильно получать услуги сферы здравоохранения. Как коммуницировать с доктором, о чем у него обязательно нужно спросить на приеме. Чтоб не было так, когда съел жаренную колбаску, и все старания врача и все лечение пошли насмарку, потому что на приеме забыли обсудить диету", - сказала она.

После этого последовал вопрос от журналиста о том, будет ли она давать советы украинцам по повышению эрекции.

"Думаю, я не специалист по повышению утерянной эрекции. Нет…, может, я и специалист, но не на посту министра", - сказала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Супрун рассказала о преследованиях ее семьи.