Михайлов день 2019: традиции, приметы и чего нельзя делать в этот день

19 сентября весь православный мир вспоминает Михайлове чудо – праздник в честь славного и главного среди ангелов Архистратига Михаила.

С храмом, построенным во Фригии в честь Архистратига Михаила, связано два чуда. Первое - исцеление немой девочки, дочки одного из жителей Лаодикии. Ее отцу явился Михаил и указал на источник, из которого надо было напоить его дочь, чтобы исцелиться. Девочка выпила воды из источника и заговорила. Отец, в благодарность за это чудо построил во Фригии храм.

Второе чудо - спасение самого храма в IV веке от язычников, которые хотели уничтожить святое место. Для этого они соединили две горные реки и направили их течение на храм. Узнав о происходящем, благочестивый христианин Архип, служивший в течение 60 лет в храме пономарем, начал молиться Господу. По его молитве явился Архистратиг Михаил. От удара его жезла в горе открылась широкая расщелина, в которую ушли воды рек. Благодаря этому храм был спасен, а язычники в страхе сбежали.



Традиции 19 сентября

Работать на Михаила нельзя – Бог накажет, но запрет больше относится к полевым работам. Неотложные домашние дела, такие как уход за маленькими детьми и кормление родных - не в счет.

Вечером вскладчину накрывали стол и устраивали народные гулянья. Этот день считается очень удачным для примирения. Если вы с кем-то находитесь в ссоре, то самое время сделать шаг навстречу и позабыть старые обиды.

Удачен день и для гадания. В старину девушки всей компанией пекли праздничный пирог и в нем запекали кольцо. Кому из представительниц прекрасного пола это кольцо попадется, та и выйдет первой замуж.

Приметы на 19 сентября

Если погода теплая, то осень будет долгой.

На Михайлов день в лес за черникой ходить нельзя – можно самого черта встретить.

На Михаила голову мыть нельзя, иначе весь ум смоешь.

Крупные приобретения, сделанные в этот день, радости не принесут.

Желание, загаданное сегодня, скоро исполнится.

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