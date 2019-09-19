В Украине полностью завершили изготовления "Градов"

В Украине завершили цикл освоения и изготовления всех комплектующих, входящих в состав артиллерийской части изделия БМ-21 "Град".

Об этом сообщает пресс-служба "Шепетовского ремонтного завода", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Отмечают, что в июле 2019 года производитель уже проводил испытания опытных образцов четырех направляющих труб артиллерийской части изделия БМ-21 "Град". Квалификационные испытания прошли на одном из военных полигонов недалеко от завода.

Напомним, под Одессой прошли очередные испытания нового образца ракетного вооружения - комплекса "Ольха-М". "Ольха" и "Ольха-Р" уже приняты на вооружение ВСУ.

Как ранее сообщал "Апостроф", в августе СБУ и военная прокуратура передали Министерству обороны Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" производства РФ.