Во Львове красиво встретили освобожденного из путинского плена моряка: видео

В четверг, 19 сентября во Львове на вокзале встретили освобожденного из плена РФ старшего матроса ВМС ВСУ Андрея Опрыско.

Об этом пишет Радио Свобода.

На вокзале собрались десятки людей, которые приветствовали бывшего военнопленного лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!". Они принесли с собой цветы и флаги и встретили прибывшего на поезде защитника Украины аплодисментами.

Также было опубликовано видео со встречи и небольшое интервью Андрея Опрыско для прессы.

Старший матрос Андрей Опрыско был в числе группы украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года ФСБ РФ в районе Керченского пролива. На их корабли напали со стрельбой при попытке пройти в Азовское море. Позже следователи в России обвинили их в нарушении государственной границы РФ. Его обменяли 7 сентября вместе с еще 34 украинцами.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов посетил в больнице "Феофания" других освобожденных пленниковКремля, которые проходят там курс лечения и показал фото со встречи.