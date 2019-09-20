В 2,5 раза превышает годовой доход: у скандального прокурора Стороженко нашли автопарк и недвижимость

Прокурор Сергей Стороженко, который фигурировал в расследовании "Схем" о недостоверном декларировании, сохранил должность и приобрел недвижимость, стоимость которой в несколько раз превышает его годовой доход.

Об этом сообщает "Главком".

В 2016 году "Схемы" выяснили, что чиновник постоянно проживает в коттедже площадью 300 кв метров в микрорайоне Бортничи под Киевом и водит Toyota Camry. Дом и авто официально принадлежат его матери. Он не внес в декларацию право пользования этим имуществом, что противоречит антикоррупционному законодательству. СМИ проверили декларации чиновника за последние три года и выяснили: после выхода расследования Стороженко задекларировал имущество матери и другое имущество, не объяснив происхождение потраченных средств.

Согласно декларации, в 2018 году чиновник ГПУ купил нежилые помещения в Киеве площадью 153,9 кв м и стоимостью 1,7 млн грн. Официальный доход семьи Стороженко вырос с 325 до 642 тыс. грн. Сумма на банковских счетах незначительно сокращалась - с $200 тыс. и $21 тыс. в 2016 году до $170 тыс. и $19,5 тыс. в 2018 году.

"Это не покрыло такие расходы даже частично. Значит, на покупку недвижимости в 2018 году прокурор потратил в 2,5 раза больше годового дохода своей семьи. Декларации не проливают свет на происхождение 1,7 млн грн на покупку недвижимости: нет сведений о продаже части имущества или займе", - говорится в материале.

Кроме того, согласно декларациям, в 2017 и 2018 годах третьи лица передали Сергею Стороженко и его жене в "безвозмездное пользование" два элитных автомобиля - Lexus RX 350 и Porsche Cayenne. Авторы допускают, что транспортные средства могли быть оформлены на третьих лиц фиктивно - чтобы избежать вопросов о происхождении средств.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял о перезагрузке ведомства и очищении от коррупции. Законопроект о реформировании ГПУ одобрен профильным комитетом ВРУ и рекомендован к принятию в целом.

"Рябошапка назвал дедлайн: образцом для всей правоохранительной системы прокуратура должна стать в 2020 году. Новому руководству придется не только изменить структуру и название ГПУ (в Офис генпрокурора), но провести переаттестацию сотрудников и решить, соответствуют ли квалификационным требованиям те из них, кто был замечен в недостоверном декларировании", - пишет издание.