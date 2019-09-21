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Боевики устроили обострение на Донбассе, у ВСУ много раненых

суббота, 21 сентября 2019, 08:28
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В пятницу, 20 сентября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

"За минувшие сутки трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 6.

Как сообщал "Апостроф", бойцы Вооруженных сил Украины продвинулись вперед вблизи оккупированной Горловки на Донбассе.

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