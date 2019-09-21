Суд над минером моста в Киеве показали забавной фотожабой

В сети обсуждают решение Днепровского районного суда Киева оставить под стражей бывшего участника АТО Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в столице.

Людей больше интересует не позиция суда, а имена политиков и чиновников, которые хотели взять Белько на поруки. В частности, это хотел сделать глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Карикатуру по этому поводу опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

Также украинцы обсуждают тот факт, что Белько больше не подозревают в преступлении, предусмотренном по статье о планировании теракта.

Как сообщал "Апостроф", 18 сентября движение на мосту Метро в Киеве заблокировал злоумышленник. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 4 часа перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту.

Злоумышленника задержали. Им оказался бывший участник АТО, 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма. Ранее он проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования сил специальных операций. В июле 2019 он был уволен со службы за невыполнение условий контракта.