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Суд над минером моста в Киеве показали забавной фотожабой

суббота, 21 сентября 2019, 07:55
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В сети обсуждают решение Днепровского районного суда Киева оставить под стражей бывшего участника АТО Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в столице.

Людей больше интересует не позиция суда, а имена политиков и чиновников, которые хотели взять Белько на поруки. В частности, это хотел сделать глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Карикатуру по этому поводу опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

Также украинцы обсуждают тот факт, что Белько больше не подозревают в преступлении, предусмотренном по статье о планировании теракта.

Как сообщал "Апостроф", 18 сентября движение на мосту Метро в Киеве заблокировал злоумышленник. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 4 часа перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту.

Злоумышленника задержали. Им оказался бывший участник АТО, 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма. Ранее он проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования сил специальных операций. В июле 2019 он был уволен со службы за невыполнение условий контракта.

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