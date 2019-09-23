Во Львове передали грозный привет планам Зеленского по Донбассу: фото

Один из жителей Львова вывесил у себя на балконе предупреждение для действующей власти по поводу их планов по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщил пользователь Facebook Алексей Панич, опубликовав снимок предупредительного объявления львовянина.

"Львов предупреждает и прогнозирует", - пишет автор публикации.

На снимке видно, что на балконе два баннера: "Победы у врага не выпросишь" с портретом мрачного казака, и "Мы остановили "русскую весну", остановим и прокремлёвскую осень". Следует отметить, что слово "прокремлевскую" в объявлении написано в цветах предвыборной кампании президента Владимира Зеленского, что является намеком на его возможное сотрудничество с руководителями страны-агрессора.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Константин Андриюк одним снимком показал, в чем заключается истинная суть "формулы Штайнмайера", в рамках которой планируется "протолкнуть" закон об особом статусе Донбасса. В частности, в разъяснении журналиста есть намек на манипулирование президентом Владимиром Зеленским со стороны главы Кремля Владимира Путина.