Температура упадет до нуля: синоптик предупредила о новых заморозках

25 сентября, в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик призвала не возмущаться по-поводу заморозков, так ка, ранние заморозки традиционно начинаются именно в сентябре.

"Всегда, всегда в Украине случаются в сентябре заморозки. Вообще, ранние заморозки даже приходят в наши широты и в августе", - отметила Диденко.

Дожди вечером достигнут Винницкой и Житомирской областей.

Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории + 4 + 9 градусов, на юге до 13 градусов.

Днем в среду предполагается + 14 + 18 градусов, на северо-востоке + 10 + 14 градусов, на юге и местами на Западе + 15 + 22 градуса.

В Киеве в среду будет сухо. Ближайшей ночью + 3 + 5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0-2 градуса, днем около +15 градусов.

В то же время Диденко анонсировала потепление на выходных.

"Чтобы не завершать на слезливой дождевой ноте, скажу, что на выходных ожидается потепление. Про дожди расскажу потом и отдельно", - заключила она.

Как сообщал "Апостроф", уже в конце октября украинцам следует ожидать третью волну похолодания и первые морозы. Первыми это ощутят жители страны в северных регионах.