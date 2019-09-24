В Хмельницком погиб контрактник ВСУ: опубликовано фото

На территории военной части в Хмельницком солдат не справился с управлением и попал в смертельное ДТП.

По предварительной информации Государственного бюро расследований, старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем "Урал 4320" и столкнулся с бетонной электроопорой. В результате, военнослужащий, который находился в кузове автомобиля, погиб.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.

Квалификация: нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, солдату-контрактнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщал "Апостроф", 2 сентября, на Ровенском общевойсковом полигоне произошло смертельное ЧП - умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области.